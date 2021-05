MotoGp, Valentino Rossi può sorridere: VR46 avrà moto Ducati

Manca solo l’ufficialità, ma come riporta la Gazzetta dello Sport il team VR46 correrà con la Ducati nel 2022. Siamo praticamente ai dettagli ma alla fine la notizia tanto attesa dai fan di Valentino Rossi è arrivata. Per il “Dottore” è l’occasione di riscattare quel brutto biennio con la Rossa.

Recentemente, Valentino Rossi aveva dato segnali positivi: “Siamo a buon punto – assicura Rossi –. È tutto confermato, a partire dal supporto del nostro sponsor (Aramco, ndr). Stiamo parlando con Ducati e con Yamaha, entrambe le scelte hanno pro e contro. Le percentuali sono uguali, tutte e due sono al 50%, ma questa decisione non spetta soltanto a noi. La situazione probabilmente si sbloccherà nelle prossime settimane, penso che sapremo tutto dopo il GP del Mugello“.

Su una cosa Valentino Rossi si è sbagliato, la notizia è arrivata prima del Mugello, in programma dal 28 al 30 maggio. Secondo le ultime indiscrezioni, il fratello del “Dottore” Luca Marini e Marco Bezzecchi potrebbero essere i piloti che saliranno sulla Desmosedici.

La partnership di VR46 con la Tanal Entertainment Sport&Media è stata annunciata il 28 aprile. Si tratta di una holding della famiglia reale saudita del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, che consentirà a Rossi di correre con un suo team in MotoGp per la durata di 5 anni, dal 2022 al 2026, rilevando l’attuale squadra Avintia dove corrono Luca Marini, il fratello di Valentino, ed Enea Bastianini.

Notizia importante non solo per Valentino Rossi, ma anche per Franco Morbidelli: la Yamaha dovrebbe a questo punto rinnovare il proprio impegno con il team malese SRT e il pilota italiano potrà guidare una moto ufficiale.

Guarda il GP di Italia su DAZN

OMNISPORT | 17-05-2021 23:24