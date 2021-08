MotoGP, Valentino Rossi e Bagnaia non nascondono la delusione

Nella gara di MotoGP di Silverstone ha trionfato Quartararo, che ha allungato su un deludente Bagnaia, che con la sua Ducati è arrivato 14esimo partendo dalla seconda postazione. Deluso anche Valentino Rossi, sesto durante la gara e sprofondato alla fine al 18° posto.

Queste le parole del nove volte campione del mondo: “Ero partito forte, mi dispiace un sacco perché durante tutto il weekend mi ero trovato bene, ero competitivo in pista… Oggi faceva troppo freddo e abbiamo dovuto mettere la M, sapevo che sarebbe stata un po’ più dura, ma non pensavo così tanto…”, le parole a Sky di Valentino Rossi.

Il problema è il solito: “Dopo sette giri la gomma dietro mi ha mollato, si è come bruciata – continua Rossi -. Fino a quel momento potevo fare ottavo, nono, era la mia posizione, ma poi c’è stato questo crollo improvviso. Sono arrivato fino in fondo ma giravo cinque secondi più piano. Mi spiace un sacco, c’erano tanti tifosi e una bella atmosfera, ma questo problema c’è sempre, faccio troppa fatica con la gomma dietro. Ho provato a cambiare stile di guida, setting. Mi sembra di essere in linea con gli altri, ma a me capita sempre così, non so… Siamo abbastanza disperati, perché non sappiamo che pesci pigliare”.

Infine, Rossi ha parlato del ritorno di Dovizioso in MotoGP: “Sono contento, abbiamo una buona relazione, è un pilota con esperienza. Morbidelli nel team ufficiale? Più che altro è contento lui (ride ndr)”.

Deluso anche Bagnaia, che adesso deve dire addio definitivamente al mondiale: “Qualcosa è andato storto, siamo stati tutto il weekend davanti ed è sfumato tutto così come nelle ultime gare. Se prima era difficile pensare al campionato, e non si molla mai, ora sembra sfumare tutto perché gare così ti demoralizzano. La scelta della gomma sembrava quella giusta, io ci ho provato ma ho sentito sin da subito che qualcosa non andava. È chiaro che qualcosa non ha funzionato come doveva. Tenterò di trasformare la mia incazzatura in energia positiva per fare bene”, ha concluso il pilota della Ducati.

OMNISPORT | 29-08-2021 17:15