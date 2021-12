MotoGP, Valentino Rossi scommette sul fratello Marini

08-12-2021 13:22

In vista della prossima stagione di MotoGP, c’è molta curiosità nel vedere la crescita di Luca Marini. Chi è pronto a scommettere sul 24enne è sicuramente il fratello Valentino Rossi: “All’inizio ha avuto più problemi del previsto. Dal mio punto di vista non stavano seguendo la strada giusta per quanto riguarda la moto e la sua posizione, ma questo accade perché non è facile nella stagione dei rookie. Deve ancora migliorare in gara, soprattutto in partenza e nei primi giri deve cercare di essere più aggressivo. Secondo me l’anno prossimo vedremo un altro Luca che potrà lottare per piazzamenti importanti”.

Marini ha avuto pochi lampi nell’ultima stagione di MotoGP, ma il tempo è dalla sua parte: “Ma quando guardo dove ho iniziato e dove sono ora, allora sono soddisfatto – ha dichiarato il fratello di Valentino Rossi -. Sono migliorato come pilota e come persona. Alla fine è stata una stagione positiva dal mio punto di vista. Sapevo che sarebbe stato difficile puntare in alto. Quindi ho solo cercato di fare più esperienza possibile, finire sempre le gare, arrivare fino in fondo, capire e imparare“.

