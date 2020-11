MotoGp, Valentino Rossi sorride: arriva la notizia ufficiale

Valentino Rossi è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato, ed è immediatamente partito per Valencia dove domenica potrebbe partecipare al Gran Premio d’Europa.

Dopo aver perso le ultime due gare ad Aragon a causa della positività al Coronavirus, il Dottore ha ricevuto la bella notizia nella serata di giovedì ed ha così posto fine al suo isolamento: se venerdì mattina arriverà la doppia conferma della sua negatività, il numero 46 potrebbe tornare in sella alla sua Yamaha nella giornata di sabato e partecipare alla gara di domenica.

Le prime libere del Gp d’Europa, dodicesimo appuntamento del motomondiale, dovrebbero invece essere ad appannaggio del sostituto scelto dalla Yamaha, Garrett Gerloff.

“Spero davvero che il risultato del prossimo tampone sia negativo perchè è stato già troppo perdersi due gare – aveva detto Valentino mercoledì – Questo virus è molto complicato e serio. Sono stato male per un paio di giorni, poi mi sono ripreso al 100%. Sono rimasto isolato in casa tutto il tempo e ho seguito i consigli dei medici. E’ una situazione molto triste e difficile ma così è. Sfortunatamente il test di ieri è risultato ancora positivo come tutti quelli precedenti. Fortunatamente ho ancora due possibilità per essere in pista venerdì o sabato. Sono davvero triste perchè sto bene e non vedo l’ora di risalire sulla mia M1 e ritrovare il mio team”.

OMNISPORT | 05-11-2020 21:48