MotoGp, Vinales deluso e arrabbiato: la decisione è drastica

Non poteva non portare degli strascichi nel Mondiale MotoGp il Gran Premio del Portogallo di domenica scorsa. Specie in casa Yamaha che non può godere appieno della terza vittoria su tre gare, la seconda di fila con Quartararo. Già, perchè l’altro pilota spagnolo della scuderia ufficiale nipponica, Maverick Vinales, è finito nelle retrovie e nelle ore successive alla gara ha sfogato tutta la sua delusione e rabbia con una chiusura totale.

Vinales è una furia, scontro social

Maverick Vinales aveva vinto la gara d’esordio in Qatar. Poi solo 5° nella corsa bis a Losail mentre domenica è sprofondato all’11° posto a Portimao. Un “calando” che i suoi fan, e qualche haters probabilmente, gli ha fatto notare senza giri di parole sui social. In particolare su Twitter è scoppiata la polemica che ha visto protagonista lo stesso pilota spagnolo.

Il popolo del web non ha perdonato, oltre ai risultati deludenti del week end portoghese, alcune parole dello stesso Vinales verso la Dorna pronunciate prima della gara, dopo che il suo tempo in qualifica era stato cancellato per aver superato di poco il track limit. Qualcuno avevas parlato di ritiro dal Motomondiale. Pensieri, parole forse, rinfacciate su Twitter e che hanno ulteriormente fatto arrabbiare Vinales che dapprima ha risposto per le rime con un tweet:

“Si inventano cose, perché dovrei andarmi a lamentare della Dorna se tutti dobbiamo ringraziare per il campionato che fa. Mi ritiro? Ahahahah, da qui non me ne vado fino a che non vinco. Nessuna scusa, vi dico sempre la verità”.

Vinales chiude il suo account Twitter

La discussione social è degenerata, specie quando qualcuno ha scritto che Franco Morbidelli meriterebbe la sua moto ufficiale Yamaha. Allora Vinales non ci ha visto più e ha scritto ancora:

“Se qualcuno si merita la mia moto, che se la prenda. Non ho alcun problema. Se qualcuno ha voglia di criticarmi, mi può cancellare dal suo account Twitter, altrimenti eliminerò io il mio account, che non ho alcun problema a farlo”.

Detto fatto perchè poco dopo Vinales ha eliminato il suo profilo Twitter che contava quasi 400mila followers.

SPORTEVAI | 20-04-2021 09:13