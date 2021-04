GP Portogallo: Quartararo trionfa davanti a Bagnaia, cade Valentino Rossi

Parte male dalla pole Quartararo che deve risalire dalla sesta posizione e ad andare in testa è il suo connazionale Zarco davanti alle Suzuki di Rins e Mir ma il transalpino della Yamaha si unisce presto a questo trio. Nelle posizioni di immediato rincalzo cadono Miller, che non può ripartire con la Ducati, e Olivera, che invece riprende.

Al nono giro Quartararo supera Rins e passa al comando provando a staccare subito le Suzuki ma Rins riesce a seguirlo, al contrario di Mir, mentre Zarco è retrocesso in quarta posizione. Al 16° giro cade anche Valentino Rossi, una volta di più disastroso, mentre era undicesimo e aveva appena superato il fratello Luca Marini.

A 7 tornate dal termine Rins, che evidentemente ha chiesto troppo a se stesso per stare con Quartararo, cade e lascia via libera al francese. Alle sue spalle Bagnaia rimonta di rabbia dopo la pole position annullata e si porta in seconda posizione davanti a Mir mentre anche Zarco finisce per terra.

Davanti Quartararo ha un buon margine su Bagnaia, circa 5 secondi, e lo mantiene fino a tagliare vittoriosamente il traguardo davanti al torinese della Ducati, terzo è Mir che resiste agli attacchi di un grande Morbidelli, che finisce quarto, nel finale. Il francese e Bagnaia sono anche primo e secondo nella classifica del mondiale, separati da 15 punti, mentre a 20 da Quartararo c’è Vinales, oggi anonimo undicesimo.

Sesta nella gara di oggi l’Aprilia di Aleix Espargaro alle spalle della KTM di Binder, settimo davanti al fratello Alex un Marc Marquez commosso a fine gara, nono un bravissimo Enea Bastianini, dodicesimo Marini.

OMNISPORT | 18-04-2021 14:45