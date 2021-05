MotoGP, vince la pioggia: FP3 a Marquez, paga Bagnaia, sorride Rossi

La pioggia si abbatte su Le Mans, con il risultato di condizionare pesantemente la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. In altre parole, i tempi del sabato mattina non incidono sull’ingresso in Q2. E a farne le spese, tra i big è Pecco Bagnaia. Sorride invece Valentino Rossi: in grande difficoltà sull’acqua (ha chiuso 21°), il 9° tempo del venerdì gli evita la tagliola del Q1 e gli permetterà di lottare per le primissime posizioni in griglia.

Chi piazza la zampata sotto la pioggia è invece Marc Marquez, nuovamente primo davanti a tutti dopo mille difficoltà, in una sessione che però conta solo relativamente. Splendido secondo è un emozionatissimo Lorenzo Savadori su Aprilia. Amaro terzo posto per Bagnaia, estromesso dalla Q2 al pari delle Suzuki del campione in carica Joan Mir e di Alex Rins.

Primo al venerdì, Johann Zarco su Ducati Pramac ha concluso la sessione del sabato mattina con il quinto tempo. In Top Ten anche Iker Lecuona (KTM Tech 3) e Luca Marini (Ducati Avintia Sky VR46). Attardate anche le Yamaha ufficiali di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, 16° e 19°.

Apprensione, infine, per Franco Morbidelli: a fine sessione il ginocchio del pilota Yamaha Petronas (17° in pista) ha ceduto. Da stabilire le sue condizioni, dopo che i meccanici si sono visti costretti a riportarlo a braccia all’interno dei box.

I tempi (primi dieci)

1 M. MARQUEZ 1:40.736

2 L. SAVADORI +0.613

3 F. BAGNAIA +0.716

4 M. OLIVEIRA +0.721

5 P. ESPARGARO +0.935

6 J. ZARCO +1.039

7 J. MIR +1.081

8 A. RINS +1.319

9 I. LECUONA +1.400

10 L. MARINI +1.587

OMNISPORT | 15-05-2021 11:11