MotoGP, Warm up Valencia: volano le Suzuki, Rossi indietro

14-11-2021 10:20

La battaglia per la vittoria nell’ultimo GP della stagione nella classe MotoGP dovrebbe essere un affare tra Ducati e Suzuki.

Questo almeno quanto ha detto finora la pista spagnola, dove dopo il dominio delle moto della scuderia di Borgo Panigale durante le prove del sabato è stata la casa giapponese a mettersi in mostra nel Warm up di domenica mattina.

Davanti a tutti ha chiuso il campione del mondo 2020 Joan Mir con il tempo di 1’31″082, mentre al terzo posto si è piazzato il compagno di squdra Alex Rins, staccato di 0″238 Rins.

In mezzo la Honda Lcr di Takaaki Nakagami a 0″148, al quale toccherà tenere alto l’onore della scuderia di Saitama che sarà priva di moto ufficiali visto il forfait di Pol Espargarò a causa dei postumi della caduta di sabato durante le libere.

Quarto posto per Pecco Bagnaia, che in grigloia partirà dalla seconda piazza alle spalle di Jorge Martin, solo nono nel Warm up.

Solo settimo Fabio Quartararo, preceduto dal pimpante Enea Bastianini con la Ducati Avintia. Decimo tempo per Maverick Vinales con l’Aprilia, mentre Valentino Rossi ha chiuso l’ultimo Warm up della carriera al 16° posto, staccando di poco meno di un secondo da Mir.

