MotoGP, Yamaha: duro attacco dopo la penalità a Quartararo

28-06-2022 20:03

La penalità a Fabio Quartararo nel prossimo GP di Silverstone non poteva lasciare indifferente la Yamaha. Dopo il commento sui social dello stesso pilota francese, anche la casa di Iwata ha deciso di prendere posizione con un duro comunicato del boss del team, Lin Jarvis, nei confronti dei Commissari della FIM.

“Fabio Quartararo, il Team e la Yamaha hanno sempre lottato per l’equità e la sportività in MotoGP. Siamo delusi nel vedere la disparità con cui vengono applicate le penalità dal panel dei Commissari Sportivi FIM“, così parte il comunicato della Yamaha in merito alla sanzione a Quartararo.

“L’incoerenza con cui le sanzioni vengono applicate in questo 2022 danneggia l’equità della MotoGP e la fiducia nella giurisdizione dei Commissari Sportivi. Ci sono stati almeno altri tre incidenti di gara più gravi nella classe MotoGP che sono rimasti impuniti”, il pensiero della Yamaha.