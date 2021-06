MotoGP, Zarco non si illude: "In gara sarà un'altra musica"

Prima pole della stagione per Johann Zarco. Il pilota francese della Ducati ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring, ottava prova del Mondiale 2021.

Zarco, secondo nella classifica del Mondiale alle spalle di Quartararo, ha preceduto di appena 11 millesimi proprio il connazionale, che partirà al suo fianco in griglia.

Johann però non si fa però illusioni in vista della gara: “Questa pista è molto difficile, aver conquistato la pole su questo circuito mi rende molto contento. Abbiamo lavorato bene con il team e fatto progressi importanti. Ho sfruttato la gomma al primo giro, cosa che non avevo fatto nel primo tentativo. Sul passo di gara però sarà più complicato, perché quando la gomma cala faccio fatica, ma partire dalla pole sarà comunque un vantaggio per domani”.

Paura nel finale per una caduta, ma senza conseguenze: “Alla fine ho provato a migliorarmi ancora, ma ho piegato troppo in curva 5 e sono caduto. Però non mi sono fatto niente, quindi tutto bene”.



OMNISPORT | 19-06-2021 15:41