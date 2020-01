Motomondiale, confermato il calendario definitivo

E' stato confermato il calendario ufficiale del campionato del mondo MotoGP 2020. Nessuna modifica da parte della FIM rispetto a quello provvisorio, pubblicato a dicembre scorso.

Le competizioni inizieranno in Qatar il prossimo 6 marzo. Una delle novità principali è il GP a Buriram (Thailandia), che diventa il secondo appuntamento della stagione (20-22 marzo) prima che il paddock viaggi nel continente americano, con il Gp delle Americhe che in questa stagione anticipa il GP d'Argentina. Da maggio si torna in Europa e una delle ricche novità di questo 2020 sarà il GP di Finlandia, dal 10 al 12 luglio. Il paese scandinavo, forte di una lunga tradizione motociclistica, torna da protagonista in MotoGP.

Volata finale con la tripla asiatica che inizierà il 16 ottobre dal Giappone e finirà il primo di novembre a Sepang. Il palcoscenico del gran finale sarà come sempre il Ricardo Tormo di Valencia, nel secondo fine settimana di novembre (13-15).

Il calendario completo

8 marzo: Gp Qatar (notturna) – Losail International Circuit

22 marzo: Gp Thailandia – Chang International Circuit

5 aprile: Gp delle Americhe – Circuit of the Americas

19 aprile: Gp Argentina – Termas de Rio Hondo

3 maggio: Gp Spagna – Circuito de Jerez-Angel Nieto

17 maggio: Gp Francia – Le Mans

31 maggio: Gp Italia – Autodromo del Mugello

7 giugno: Gp Catalunya – Barcelona-Catalunya

21 giugno: Gp Germania – Sachsenring

28 giugno: Gp Olanda – TT Circuit Assen 1

12 luglio: Gp Finlandia (soggetto a omologazione FIM)- KymiRing

9 agosto: Gp Repubblica Ceca – Automotodrom Brno

16 agosto: Gp Austria – Red Bull Ring-Spielberg

30 agosto: Gp Gran Bretagna – Silverstone

13 settembre: Gp San Marino e Riviera di Rimini – Misano World Circuit-Marco Simoncelli

4 ottobre: Gp Aragon – MotorLand Aragon

18 ottobre: Gp Giappone – Twin Ring Motegi

25 ottobre: Gp Australia – Philip Island

1 novembre: Gp Malesia – Sepang International Circuit

15 novembre: Gp Comunita' Valenciana – Comunitat Valenciana Ricardo Tormo

SPORTAL.IT | 23-01-2020 13:05