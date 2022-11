MotopGP, Quartararo: "Ho una piccola possibilità, voglio giocarmela"

05-11-2022 16:52

Il secondo in classifica nel Mondiale MotoGP 2022, Fabio Quartararo, si è classificato al quarto posto nel corso della qualifica del GP di Valencia, ultima prova del campionato. Queste sono state le impressioni del Diablo:

“Proverò a essere aggressivo, ma pure sveglio. Quello che penso è vincere la gara e poi staremo a vedere cosa accadrà. Servirà gestire ottimamente le mescole che avranno un calo forte nel finale. Sono fiducioso sul mio passo e felice del mio time-attack. Serve che mi concentri su me stesso, cosa fa Bagnaia non è un mio problema. Ho una minuscola possibilità e desidero giocarmela fino alla fine. Marquez e Martin sono molto forti sul passo, ma anche Oliveira e Marini. Noi però ce la giochiamo. Più o meno siamo tutti vicini, parliamo di 2-3 decimi. Bagnaia? È uno sport di motori, può succedere di tutto. Non ho niente da perdere”.