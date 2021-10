Motori, la Fia pensa a un ranking piloti come tennis e golf

C’è aria di novità nel mondo dei motori. La Fia sta studiando un sistema con ranking simile a quelli di tennis e golf. I piloti di F1, Endurance, Rally e Formula E verrebbero confrontati in base ai risultati per eleggere il migliore dell’anno.

“Pensiamo meno al lancio di competizioni aggiuntive, ma più a un sistema che armonizzi Motorsport ed eSport — ha commentato al sito The Race il direttore del dipartimento di Formula E e delle attività sportive innovative per la Fia Frederic Bertrand — Quello che vorremmo, come Fia, è lanciare un format in cui tutti i concorrenti sarebbero conteggiati in un sistema di classifica globale da noi gestita, in modo che alla fine di ogni anno ci sia un numero uno assoluto al mondo”.

“L’obiettivo della Fia — prosegue Bertrand — è anche quello di garantire che tale iniziativa abbracci una gamma più ampia possibile di discipline motoristiche. Di questa cosa ne ho discusso spesso con Tom Kristensen (presidente della commissione piloti della Fia, ndr), dobbiamo puntare alla multidisciplinarità e alla versatilità degli stili di guida, per non focalizzarci solo su un tipo di approccio. Tutti i rappresentanti del Motorsport verranno inclusi in questo sistema”.

OMNISPORT | 13-10-2021 15:12