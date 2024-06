Mourinho al Fenerbahce lancia un messaggio alla Roma e avvisa sugli acquisti di mercato

Lo Special One protagonista di una conferenza stampa molto attesa, che ha riservato alcune battute all'ex squadra, ai giocatori e alla proprietà (forse)

Ogni conferenza stampa di José Mourinho è un evento. Ed è innegabile che l’attesa, dopo lo strappo per nulla indolore con la Roma dei Friedkin, fosse crescente in considerazione dell’approdo dello Special One in un campionato come quello turco in espansione ma con un potere, mediatico, estremamente peculiare rispetto a Premier, Liga e Serie A.

Mourinho al Fenerbahce, la presentazione

Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce, il club che l’ha voluto e che l’ha portato in Turchia per una nuova esperienza senza precedenti nella sua incredibile carriera di tecnico. In questa circostanza ha misurato, come sempre, le parole, si è mostrato capace delle consuete iperboli e ha riservato agli ex ironia, sarcasmo e un po’ di nostalgia che non preclude nulla in un futuro da scrivere.

Durante la conferenza stampa di presentazione che vi abbiamo raccontato, Mou è tornato anche sulla sua più recente avventura alla guida dei giallorossi che oggi sono allenati da Daniele De Rossi e ha precisato in chiave mercato subito in merito ai consueti elenchi in vista della riapertura della sessione estiva: “Non ho chiesto nessun giocatore della Roma, questo non è giusto. Quello che dobbiamo fare adesso è fare il nostro lavoro con calma”.

Solo qualche ora fa continuavano a susseguirsi rumors sul futuro di Paulo Dybala che, a suo dire, ha intenzione di rimanere in Serie A.

La maglia sulla pelle di Mou

Un inciso importante, in ottica romanista e romana, che non ha distolto l’attenzione dal focus della conferenza stampa. “Prima di tutto, vorrei ringraziarvi per il vostro affetto. Ho sentito profondamente l’amore che mi avete dimostrato oggi. Normalmente, un allenatore riceve questo grande amore dopo una vittoria, ma posso sentire questo amore da parte vostra proprio prima dell’inizio di tutto questo. Tutto ciò mi dà una grande responsabilità. Prometto che d’ora in poi anch’io appartengo alla tua famiglia. Questa maglia è come la mia pelle e le mie ossa. Il calcio è una passione per voi e per noi, e penso di essere in uno dei posti migliori in cui si può sentire questa passione”, ha dichiarato Mou.

Gli obiettivi in Turchia

Non che ci sia da ambire a risultati straordinari nell’immediato. “Prometto zero, posso promettere lealtà al club, passione, empatia verso i tifosi. Questa maglia ormai fa parte della mia pelle. Vorrei che tutti nel club avessero questa opinione. Non lo prometto, ma il nostro obiettivo principale è vincere la Super Lig. Rispettiamo le altre tre squadre che lottano per il campionato”.

L’ex tecnico di Roma e Inter esplicita il suo progetto:”Ho giocato sei finali in Europa e ne ho vinte cinque, ma dobbiamo andare passo dopo passo. Forse non è giusto da parte mia dirlo, ma spero che i nostri giocatori a Euro 2024 vengano eliminati presto e tornino presto. Partecipare all’Europa League può sembrare un sogno in termini di successo, ma il nostro obiettivo principale è la Champions League”.

Riferimento alla Roma?

Allo spettacolo aereo, prodotto grazie al giro in elicottero che ha evocato altre suggestioni, l’allenatore portoghese ha Mourinho ha concluso forse accennando ai motivi di contrasto con la proprietà romanista quando rivendicava la necessità di difendere la squadra.

“Costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahce. Sono venuto qui per il calcio turco, ma fondamentalmente sono venuto per il Fenerbahce. Se dovessi agire per difendere i diritti del Fenerbahce, non ci penserei due volte”, la sua unica promessa.

Le polemiche non sono mai mancate e forse in queste frasi c’è la promessa di uno spettacolo nello spettacolo.

