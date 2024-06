Mourinho, show alla presentazione al Fenerbahce: “I vostri sogni sono anche i miei”. E ora spaventa la Roma

Josè Mourinho comincia la sua nuova avventura in Turchia alla guida del Fenerbahce e fa subito entusiasmare i tifosi con le sue parole. E sul mercato potrebbe dare la caccia a Dybala e Lukaku

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

José Mourinho potrà essere anche in fase discendente della sua carriera ma quando si tratta di “dare spettacolo” resta senza dubbio lo Special One. L’ex tecnico di Inter e Roma ha cominciato la sua nuova avventura in panchina in maniera ufficiale con la presentazione al Fenerbahce di fronte a migliaia di fan in festa per il suo arrivo.

Lo show dello Special One

L’avventura di José Mourinho in Turchia e al Fenerbahce è cominciato con un grande spettacolo. Tantissimi i tifosi che si sono radunati per salutare l’arrivo del tecnico portoghese che ovviamente non si è tirato indietro quando si è trattato di “cavalcare” la folla. “Voglio aiutare il calcio portoghese a migliorare ma la mia priorità non è il calcio turco, è il Fenerbahce. Dal momento in cui ho firmato il contatto, i vostri sogno sono diventati i miei sogni”. Sono bastati pochi minuti della sua presenza allo stadio per mandare in visibilio i fan e poi esibendo la maglia della formazione turca: “Questa ora è diventata la mia seconda pelle”.

Mourinho: “Ho sentito il vostro amore”

José Mourinho è sembrato comunque molto emozionato dall’accoglienza ricevuta dai tifosi del Fenerbahce con le immagini dello stadio che stanno già facendo il giro dei social: “Voglio ringraziarvi per il vostro amore, un amore che ho sentito dal primo momento in cui il mio nome è stato collegato a quello del Fenerbahce. Di solito un allenatore è amato solo dopo le vittorie, in questo caso sento di essere amato già prima. Questa per me è una grande responsabilità, prometto che da questo momento io appartengo alla vostra famiglia. Il calcio è passione e non c’è posto migliore per sentire quella passione”.

Mou spaventa la Roma

La nuova avventura comincia e ovviamente José Mourinho vuole lasciarsi alle spalle il sapore “amaro” dell’esonero avvenuto nella scorsa stagione alla Roma. Sulla panchina giallorossa il tecnico portoghese era diventato un idolo dei tifosi ma i risultati dell’ultima stagione sono stati troppo deludenti per la società che ha deciso di cambiare strada scegliendo Daniele De Rossi. Ma ora lo Special One potrebbe provare a “vendicarsi” e gli esperti di mercato già segnalano che il tecnico avrebbe chiedo alla dirigenza del Fenerbahce di provare a fare un tentativo per Romelu Lukaku e per Paulo Dybala.