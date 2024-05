Roma, Dybala preoccupa i tifosi: “Mi intrigano Premier e Liga”. Angelino, primo acquisto per De Rossi

Dybala tra la voglia di vincere con la Roma e la curiosità di provare nuove esperienze al di fuori dello Stivale: futuro in Inghilterra o in Spagna per l'argentino?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Paulo Dybala fa tremare i tifosi della Roma. Già, in un’intervista a The Athletic, la Joya apre alla possibilità di un futuro approdo in Premier e nella Liga dopo una vita professionale trascorsa tutta in Italia. Intanto il club piazza il primo colpo col riscatto di Angelino.

Roma, Dybala strizza l’occhio alla Premier: aria di addio?

Parlando del suo futuro in un’intervista a The Athletic, Dybala confessa di pensare anche ad altre esperienze lontano dallo Stivale. “Sono in Italia da quasi 12 anni e mi diverto moltissimo – dice l’argentino che ha in contratto scadenza nel 2025 -. Qui sono cresciuto e diventato uomo, sarebbe difficile andarmene”. Poi aggiunge: “Ovviamente capita di chiedersi cosa faresti in campionati come la Liga e la Premier League, dove ci sono grandi squadre e grandi giocatori”.

Il bilancio della stagione e gli obiettivi per il futuro

Inutile girarci intorno: un po’ di rammarico per il sesto posto c’è, eccome. “A nessuno piace finire sesti e avevamo le qualità per arrivare più in alto. No, non sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto” continua Dybala. Quindi fissa gli obiettivi, facendo suo il motto della Juve di cui è stato per anni un trascinatore. “Voglio vincere il più possibile con la Roma. Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Alla delusione per un’annata poco esaltante nella capitale si è aggiunta quella per la mancata convocazione alla Coppa America. “Pensavo di aver bene, non esserci è stato un duro colpo per me. Vorrà dire che farò il tifo da casa”.

La Roma piazza il primo colpo: ecco il riscatto di Angelino

Il club giallorosso ha deciso di accontentare De Rossi, riscattando Angelino. Come rivela La Gazzetta dello Sport, la Roma ha inviato oggi una pec ufficiale al Lipsia, dopo essere arrivato lo scorso in gennaio in prestito. Cinque i milioni che i capitolini verseranno nelle casse del club tedesco in tre rate annuali. Scongiurato, dunque, l’assalto del Bournemouth dell’ex Tiago Pinto, l’uomo che lo aveva fatto approdare ai piedi del Colosseo. Si cercano, ora, anche terzini per la fascia destra. I nomi più caldi sono quelli di Bellanova del Torino e Bafodé Diakité del Lille.