Argentina, Paulo Dybala escluso dalla Coppa America: cinque "italiani" scelti da Scaloni

Il fantasista giallorosso escluso dalla pre-lista del ct Scaloni: ci sono invece Martinez Quarta e Nico Gonzalez della Fiorentina, Paredes della Roma, Carboni del Monza e Lautaro dell'Inter

Non c’è il romanista Paulo Dybala nella lista dei 29 preconvocati dal ct dell’Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli di giugno contro Ecuador e Guatemala e per la Coppa America (che si giocherà negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio). Per il torneo continentale Scaloni dovrà depennare tre nomi dall’elenco di oggi entro il 15 giugno, in quanto i giocatori convocabili sono 26.

Dybala escluso dall’Argentina

Un’esclusione molto probabilmente inattesa, per il numero 21 della Roma, che nonostante i problemi fisici ha disputato una buona stagione in giallorosso: 38 presenze globali, 16 gol e 9 assist per lui. Dybala aveva fatto parte del gruppo che aveva vinto i Mondiali in Qatar, entrando in maniera decisiva nella finale vinta contro la Francia, per una giocata “difensiva” su Mbappè nei convulsi minuti finali dei supplementari. È molto probabile che le condizioni fisiche del fantasista abbiano inciso sulla scelta di Scaloni: anche nell’ultima partita contro il Genoa, Dybala è entrato al 63’ per poi venire sostituito da De Rossi nel finale. Il tecnico ha dichiarato di averlo cambiato per “motivi tattici”, e perché non ha più di mezz’ora nelle gambe.

Il programma dell’Argentina

La Seleccion giocherà due amichevoli di preparazione, il 9 giugno contro l’Ecuador a Chicago, e poi il 14 a Washington con il Guatemala, quindi l’esordio nel torneo il 20 ad Atlanta contro il Canada. Fra i convocati ci sono gli ‘italiani’ Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez della Fiorentina, Leandro Paredes della Roma, Valentin Carboni del Monza e Lautaro Martinez dell’Inter. Si rivedono Angel Correa e Geronimo Rulli, rispetto al Mondiale in Qatar – oltre a Dybala – mancano Foyth, il Papu Gomez e Thiago Almada. Quest’ultimo, però, potrà consolarsi col torneo olimpico di Parigi.

La rosa della Seleccion

Portieri: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax), Emiliano Martinez (Aston Villa). Difensori: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Valentin Barco (Brighton). Centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham). Attaccanti: Angel Di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami) Angel Correa (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).

