Fiorentina ko in Conference, Paredes punge Ranieri: "Il miracolato sei tu". Bagarre tra tifosi Roma e viola

L'argentino della Roma mette like e approva un post contro il difensore della Fiorentina, con cui aveva avuto uno screzio in campionato a dicembre: web in tilt.

Evidentemente Leandro Paredes se l’era legata al dito. E a quanto pare, dopo cinque mesi e mezzo l’arrabbiatura non gli era ancora passata. Così, dopo la finale di Conference League persa dalla Fiorentina contro l’Olympiacos ad Atene, l’argentino ha pensato bene di “infierire” su un rivale di campo, Luca Ranieri. Con cui aveva avuto uno screzio in occasione del match dell’Olimpico tra la Roma e l’undici viola. Il like e un commento a un post di dileggio nei confronti del difensore fiorentino sono diventati immediatamente virali, scatenando il delirio dei supporter della Roma e il risentimento di quelli della Fiorentina.

Roma-Fiorentina, ruggini tra Ranieri e Paredes

Tra Paredes e Ranieri, appunto, c’erano vecchie ruggini. Risalenti alla sfida di campionato del 10 dicembre, conclusasi con un finale “turbolento”. In quell’occasione, i due calciatori furono protagonisti di uno scontro ravvicinato al termine del match – concluso dalla Roma in nove contro undici – a cui poi si è aggiunto il tecnico viola Italiano. Ranieri, tra i vari scambi di opinioni, diede del “miracolato” a Paredes per aver vinto l’ultimo Mondiale con l’Argentina, non avendone – a suo giudizio – i requisiti.

Lo sfottò al giocatore viola e l’intervento di Paredes

Paredes ha atteso pazientemente il momento della rivincita. Che si è materializzato quando un profilo Instagram di tifosi della Roma, Sanguegiallo.rosso, ha pubblicato una foto del giocatore della Fiorentina, che nei supplementari della finale di Conference si è fatto anticipare da El Kaabi nell’azione che ha deciso il match: “Ecco a voi Ranieri, conosciuto solo per aver dato del “miracolato” a Leandro Paredes – campione del mondo da protagonista – entrare in campo in finale di Conference e qualche minuto dopo perdere la marcatura e farsi anticipare dal centravanti dell’Olympiakos… Risultato? 1-0 e finale persa! Complimenti, miracolato! Dai, potete riprovarci l’anno prossimo!”.

Tifosi Roma in delirio per Paredes, rabbia tra i viola

Il like di Paredes, che poi ha aggiunto pure un emoji che riproduce un indice davanti alle labbra (classico invito al silenzio), ha acceso gli entusiasmi dei tifosi della Roma. “Te se amaaaa”, il commento di un fan. “Idolo assoluto”, un altro intervento. “Fenomeno!”. E ancora: “Leo sei tutti noi”. E poi anche una serie di commenti pungenti, frecciatine e battutine ai danni del malcapitato Ranieri. Se a Roma hanno fatto festa, a Firenze non l’hanno presa bene: “Paredes piccolo uomo”. O anche: “E figurati se aveva le p…di dirle in faccia certe cose: solo via social”. Oppure: “Aveva ragione Ranieri, chi gode delle disgrazie altrui è solo un miracolato”.