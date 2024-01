Mourinho al Napoli? Per The Times lo Special One ha appuntamento con De Laurentiis

Il tecnico portoghese sarebbe rimasto a Roma proprio in vista di un incontro col patron del Napoli: vuole prendersi una rivincita dopo l'esonero

21-01-2024 11:41

Che ci fa ancora a Roma Josè Mourinho? Nel giorno del debutto (vincente) di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma lo Special One girava per la città senza negare selfie ed autografi ad una piazza che continua ad amarlo alla follia, come ha dimostrato anche ieri l’Olimpico con striscioni a suo favore e presa di posizione netta contro i Friedkin. Il tecnico portoghese è stato esonerato da giorni ormai ma non ha lasciato la città. Secondo il Times Mourinho vuole incontrare di persona De Laurentiis e chiedergli la panchina del Napoli per la prossima stagione.

De Laurentiis torna martedì a Roma dopo la finale di Supercoppa

Martedì il presidente del Napoli farà ritorno in capitale dopo la finale di Supercoppa con l’Inter. Dopo aver speso belle parole per Mazzarri che sta iniziando a risollevare la squadra e preso anche dalle vicende giudiziarie per il caso-Osimhen De Laurentiis si sta muovendo anche sul mercato. Già tre nuovi arrivi (Mazzocchi, Traorè e Ngonge) e non finisce qui: di sicuro arriverà almeno un altro difensore.

Per l’anno prossimo si sa che Mazzarri, dopo aver svolto il suo ruolo di traghettatore, andrà via e c’è da capire chi prenderà il suo posto. Piace molto Conte, inseguito anche dal Milan e dalla stessa Roma, così come Thiago Motta ma il sogno di Mourinho sarebbe quello di scavalcare tutti.

Mourinho pronto a dire no alla maxiofferta degli arabi

Dopo un primo colloquio telefonico con Jorge Mendes, che ha proposto il suo assistito al patron partenopeo, secondo The Times sarebbe Mourinho a voler parlare a quattr’occhi con De Laurentiis. Mourinho è rimasto malissimo per l’esonero, medita una causa alla Roma e vorrebbe prendersi una rivincita. Per questo è intenzionato a dire no alla maxiofferta degli arabi, sperando di poter convincere Adl a lasciargli la panchina del Napoli.

Tifosi perplessi sul web all’idea Mourinho

Fioccano le reazioni alla notizia. Il web si scatena: “Grandissimo incontro, già mi immagino la discussione sui diritti di immagine…” e poi: “Se il Napoli vuole fallire è perfetto” e anche: “Vuole uccidere definitivamente il Napoli” e infine: “Adl e Mourinho ci potrebbero far vivere momenti incredibili”