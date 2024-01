Roma, Mourinho e la mossa a sorpresa: vuol fare causa al club, il retroscena

Scosso dalle modalità con cui i Friedkin l'hanno mandato via dalla Roma, lo Special One potrebbe far causa al club per danni d'immagine: gli scenari

20-01-2024 10:22

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è finita tra Mourinho e la Roma. Altro che capitolo chiuso, l’esonero dello Special One potrebbe portare un nuovo terremoto in casa giallorossa. Sì, perché il tecnico lusitano starebbe valutando la possibilità di chiedere i danni d’immagine al club per il modo in cui è stato mandato via dalla Capitale.

Attenzione Roma, Mourinho potrebbe far causa al club

L’esordio in panchina di Daniele De Rossi, che oggi, alle 18:00, sfiderà il dismesso Verona all’Olimpico, è inevitabilmente turbato dalle ultime voci che riguardano Mourinho. Scosso da un addio non preventivato dopo la (brutta) sconfitta col Milan, il lusitano potrebbe decidere di far causa al club per danni d’immagine, perché proprio non avrebbe gradito le modalità con cui i Friedkin hanno deciso di porre fine alla sua avventura al timone della Roma.

In tal senso, potrebbe essere indicativa l’assenza del CEO Lina Souloukou a Dubai in occasione delle premiazioni per il Globe Soccer: Souloukou, che si sarebbe opposta all’esonero di Mou, pare fosse proprio in contatto con l’entourage dell’ex allenatore di Inter, Real Madrid e Chelsea.

Futuro Mourinho: no all’Arabia Saudita? Niente sfida con la Roma

Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, Mourinho sarebbe pronto a rifiutare la proposta milionaria recapitatagli dall’Al-Shabab, club arabo che è da settimane anche sulle tracce di Politano del Napoli. Inutile, a quanto pare, il tentativo via Zoom del ds del club, Dominico Titi, che nei giorni scorsi ha tentato di convincere il tecnico di Setubal.

Se lo Special One avesse accettato l’offerto, avrebbe subito incrociato la sua Roma, che il 24 gennaio farà scalo a Riad per disputare un’amichevole proprio contro l’Al-Shabab.

Rebus Mourinho: le voci si rincorrono, l’ipotesi Napoli

Tiene banco il futuro di Mourinho. Quale sarà la sua prossima destinazione? Dovesse – come sembra – saltare l’immediato ritorno in panchina all’Al-Shabab, resta sullo sfondo l’ipotesi Napoli per la prossima stagione con quel contatto che già c’è stato tra il procuratore Jorge Mendes e De Laurentiis, su iniziativa del super agente. L’intenzione dello Special One sarebbe quella di rimanere in Europa, nel giro che conta. Sempre che trovi un club pronto a esaudire le sue richieste economiche e di mercato.