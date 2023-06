Mourinho-Chiffi, slitta la decisione sul caso: la richiesta della Procura fa discutere

Non si è ancora conclusa la vicenda che riguarda il tecnico della Roma e le frasi pronunciate all’arbitro Chiffi: nel patteggiamento anche la richiesta di scuse del tecnico portoghese

27-06-2023 18:11

Un caso che continua a protrarsi. La vicenda Mourinho-Chiffi sembra proprio non voler arrivare alla conclusione visto che il Tribunale Federale Nazionale avrebbe dovuto esprimersi oggi in merito al patteggiamento proposto dal club e dalla Procura Federale, ma la decisione slitterà di almeno 24 ore.

Mourinho-Chiffi: la richiesta di patteggiamento

La Roma, che era stata deferita dalla Procura insieme a José Mourinho per responsabilità oggettiva e per la violazione degli articoli 4 e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, sperava di ottenere l’ok da parte del Tribunale Federale al patteggiamento che è stato avanzato il 13 giugno e che avrebbe risolto la questione solo con una sanzione economica. Una richiesta che però è stata respinta dal giudice federale che non ha ritenuto congruo l’importo dell’ammenda ed ha chiesto anche chiarezza riguardo all’ente benefico che sarebbe stato beneficiario dell’ammenda.

Nel patteggiamento anche le scuse di Mourinho

Nella richiesta di patteggiamento, la Procura Federale in un primo momento avrebbe proposto anche le scuse pubbliche di José Mourinho all’indirizzo della classe arbitrale, una richiesta che si è tramutata nell’inserimento di un passaggio nel comunicato della Figc che farà seguito alla sentenza il cui lo Special One riconosce l’autonomia della classe arbitrale. La sentenza era prevista in un primo momento il 22 giugno ma era stata spostata al 27 a causa di un impegno dell’avvocato della Roma, Antonio Conte. Domani però potrebbe arrivare la parola fine sull’intera vicenda.

Mourinho-Chiffi: le tappe della vicenda

La vicenda su cui arriverà la sentenza risale allo scorso 3 maggio ed alla gara tra Monza e Roma. In quella occasione il tecnico della Roma José Mourinho attaccò senza mezzi termini il direttore di gara Daniele Chiffi di essere “il peggior arbitro incontrato nella mia carriera”. Dichiarazioni molto forti soprattutto in considerazione del fatto che in quel match non ci furono episodi arbitrali controversi e lo stesso Mourinho a fine gara dichiarò: “Non ha avuto influenza sul risultato però è scaso: tecnicamente orribile, non è ematico e non crea rapporti con nessuno”.