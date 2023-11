Slavia Praga-Roma, da Mourinho dura replica alle parole di Sarri

Aria di derby in conferenza stampa: l’allenatore portoghese risponde al tecnico della Lazio che aveva definito “un’amichevole” la partita dei giallorossi contro i cechi

08-11-2023 20:15

Alla vigilia della partita con lo Slavia Praga José Mourinho ricorda alla Roma l’importanza di non sottovalutare gli avversari, ma allo stesso tempo gioca già il suo personale derby con Maurizio Sarri: durissima la replica del portoghese alle parole del tecnico della Lazio in vista della sfida di domenica all’Olimpico.

Slavia Praga-Roma: dura replica di Mourinho a Sarri

Battere lo Slavia Praga potrebbe dare alla Roma la spinta decisiva per superare la fase a gironi dell’Europa League, tuttavia José Mourinho non può resistere alla tentazione di regalare una battuta in vista del derby di domenica contro la Lazio. Il tecnico portoghese lo fa quando in conferenza stampa gli ricordano le parole del collega biancoceleste Maurizio Sarri, che polemicamente aveva definito “un’amichevole” la sfida dei giallorossi a Praga. “Penso che se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente di Praga, non io – la risposta di Mou a Sarri -. Da come ha parlato ha detto che lo Slavia è una squadra senza qualità”. Poi la stoccata dello Special One. “Quello che fa la differenza nella storia degli allenatori è questa mentalità, che ogni partita è una gara seria da giocare e non ci sono amichevoli. Della dichiarazione di Sarri mi piacerebbe sentire sentire il pensiero della Serie A, aspetto”.

Slavia Praga-Roma: Mourinho elogia i cechi

In precedenza Mourinho aveva sottolineato le qualità dello Slavia Praga, invitando la sua squadra a non sottovalutarla. “A Roma abbiamo segnato nei primi minuti – ha ricordato Mou – : in quei casi ci sono le condizioni per fare una gara diversa. Il 2-0 è arrivato dopo 20 minuti e la partita è stata sotto controllo. Ripeto, lo Slavia è una squadra forte, ha giocatori di qualità e una buona organizzazione. L’allenatore è bravo, lo stadio è bello; noi siamo vicini alla qualificazione, loro sono in una situazione privilegiata rispetto a Servette e Sheriff. Sarà una bella partita”.

Slavia Praga-Roma: Mourinho non si sbilancia sul turnover

Mourinho annuncia poi che la Roma farà turnover contro lo Slavia Praga. “Faremo giocare tutti i giocatori che sono in condizione di fare due partite in tre giorni – ha annunciato il portoghese – . Ci sono giocatori che stanno giocando sempre e sappiamo che si sentono bene. Ad esempio i tre difensori. Il cambio con Svilar lo farò, dopo posso cambiare o meno ma come struttura giocheremo con la formazione che pensiamo sia più forte”.

Slavia Praga-Roma: Mourinho lancia Pagano

In conferenza Mourinho ha anche elogiato Riccardo Pagano, giovane della Primavera ormai aggregato alla prima squadra della Roma. “Riccardo domani sarà in panchina, è qui con voi perché fa parte della sua evoluzione – ha spiegato Mou -. Tutti sappiamo che se la testa è nel posto giusto sarà un giocatore con un futuro importante. Sta giocando tantissimo, l’anno scorso era in Primavera. Noi siamo super felici per la sua crescita”.