Mourinho conquista Roma: il gesto sui social per siglare un patto

Ancora prima di assumere formalmente l’incarico sulla panchina della Roma, Mourinho il profeta si sente parte dei successi e dei clamori giallorossi. Non un eccesso di protagonismo, ma un attestato che ai tempi dei social è quasi una cortesia per l’ospite della panchina che giovedì sera ha comunque centrato la vittoria contro il Manchester UTD, Paulo Fonseca.

Il cuore di Mourinho sui social per la Roma

E’ bastato quel cuore sui social per sancire un patto con i romanisti e amplificare già l’amore che i tifosi gli stanno dimostrando con gesti tangibili, analisi ottimistiche e quell’entusiasmo che il gioco già visto ai tempi dell’Inter e della prima esperienza in Serie A aveva segnato quel Triplete storico, quell’era speciale, al pari del suo fautore, lo Special one appunto.

Testaccio gli ha reso già omaggio con un murale che lo ritrae con il suo sorriso più beffardo a bordo di una vespa e una sciarpa al collo, come se quanto stesse per iniziare evocasse il mood (si direbbe in epoca odierna) di Vacanze romane.

Le parole di Fonseca su Mourinho dopo Roma-Manchester UTD

“Io credevo fosse possibile arrivare in finale anche giocando contro il Manchester United. Oggi abbiamo dimostrato che era possibile”, ha detto Fonseca dopo la vittoria sul Manchester UTD e infilato per tre volte De Gea, tra gli obiettivi di Mourinho per la sua Roma. “Non ho mai pensato alle dimissioni. Non sono uno che si arrende. Mourinho? Mi ha scritto, con me è stato molto corretto, ma non credo abbia bisogno dei miei consigli”.

Un sogno nel sogno, indubbiamente e nonostante una stagione altalenante e dall’andamento lento rispetto alle tensioni della tifoseria desiderosa di tornare ai fasti dello Scudetto e che i Friedkin hanno deciso di riproporre con una serie di decisioni che, comunque andrà, strizzano l’occhio al marketing.

VIRGILIO SPORT | 07-05-2021 10:28