Mourinho e Zidane si giocano la panchina di una big

I due tecnici "master class" in lizza per la ricca panchina del PSG nella prossima stagione dopo la gestione, certamente non esaltante, targata Christophe Galtier

05-04-2023 17:20

Anche questa stagione, nonostante gli investimenti multimilionari, il Paris Saint-Germain ha fallito i propri obiettivi. Per lo meno, quelli internazionali, fermandosi agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Neanche il pragmatismo, inizialmente sventolato da Christophe Galtier, è riuscito a portare la banda di Neymar, Messi e Mbappé a vincere la coppa prestigiosa, ponendo termine al proprio percorso internazionale con deciso anticipo con l’eliminazione firmata Bayern Monaco.

PSG, il fallimento della guida Galtier

La conquista delle competizioni domestiche, chiaramente non soddisfa la proprietà qatariota, che si aspettava molto di più dal club di riferimento nell’annata dei Mondiali vinti proprio da Lionel Messi con la sua argentina. Forse, alla base di tutto, ci sarebbe il fatto che la stessa Ligue 1 sia “poco allenante” per trovarsi con la giusta spinta agonistica in Champions. Questo aspetto poco interessa a patron Nasser Al-Khelaïfi, che sta sondando i terreni per tornare a nomi di spicco per la guida tecnica del club parigino.

PSG, Zidane e Mourinho in pole per la futura guida tecnica

In vista del prossimo anno, allora, i candidati sono parecchi. Ma, da quanto filtra dalle cronache del quotidiano spagnolo “As“, in cima alla lista dei favoriti ci sarebbero Zinédine Zidane e José Mourinho. Zizou gode anche delle pressioni del presidente francese Emmanuel Macron, che si era già speso in prima persona per la permanenza al PSG di Kylian Mbappé, inizialmente in predicato di andare al Real Madrid.

PSG, Nagelsmann e Luis Enrique gli altri due candidati

Poi c’è lo Special One, ingolosito dal pensiero di tornare finalmente nel novero dei tecnici alla guida di un club candidato ala vittoria della cara, vecchia Coppa dei Campioni. Il portoghese, in particolare, si smarcherebbe dalla Roma in casso di mancate rassicurazioni della proprietà Friedkin. Le probabilità di addio ai color giallorossi di Mou, poi, aumenterebbero in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Oltre a Zizou e al portoghese, gli altri due possibili nomi sono quelli di Julian Nagelsmann e Luis Enrique.