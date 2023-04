Giudice sportivo: Mourinho "salva" la Roma. Curva Lazio: un turno di squalifica (con sospensiva)

Multa da 8 mila euro per i giallorossi, i cui tifosi sono stati contenuti nei cori contro Stankovic dall'intervento dello Special One. Puniti anche gli ultras biancocelesti

04-04-2023 16:03

Ottomila euro di multa all’AS Roma. Questo il responso del giudice sportivo dopo i cori beceri dei tifosi giallorossi della Curva Sud nei confronti del tecnico avversario Dejan Stankovic. Una sanzione contenuta, per via del fatto che José Mourinho li ha fatto immediatamente interrompere rivolgendosi al settore.

Roma, Mourinho evita guai più pesanti al club per le intemperanze dei suoi tifosi

Questo il comunicato ad hoc della Lega di Serie A:

“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Roma per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all’8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto”.

Un Mourinho particolarmente toccato dall’accaduto, non solo per l’incredibile bassezza morale dei cori in sé, ma anche per il legame personale che lo stringe a Stankovic, amico e uomo del Triplete da giocatore dello Special One nel 2010.

Cori beceri Lazio: un turno alla Curva Nord con sospensiva di un anno

Puniti, tra gli altri, anche gli ultras della Lazio: il giudice sportivo ha infatti comminato un turno di squalifica al settore della Curva Nord per via dei “cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa” intonati sia nel derby capitolino che nella trasferta di Monza. Tale sanzione è stata tuttavia sospesa per un anno “con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione“.

Giudice sportivo: i calciatori squalificati in vista della 29esima giornata

La sospensiva è giunta soprattutto grazie all’intervento della società biancoceleste per l’individuazione dei colpevoli. Di seguito, infine, i calciatori squalificati al termine della 28esiima giornata di Serie A: Murillo (Sampdoria) e Tonelli (Empoli) sono gli espulsi che salteranno un turno. Una giornata, per somma di ammonizioni anche per: Pereyra (Udinese), Amrabat (Fiorentina), Blin (Lecce), Caprari (Monza), De Paoli (Hellas Verona), Kean (Juve) e Toloi (Atalanta).