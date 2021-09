Mourinho interrompe l'intervista: "Dionisi deve rientrare"

Partita tutt’altro che semplice, ma una serata da incorniciare per José Mourinho. Lo ‘Special One’ festeggia le 1000 panchine in carriera con un successo al cardiopalma e la prima corsa sotto la Curva Sud per esultare insieme ai tifosi della Roma. Una vittoria conquistata contro un Sassuolo mai domo grazie a una rete realizzata con una conclusione perfetta a giro con il destro da Stephan El Sharaawy a tempo scaduto.

Grazie al successo nel posticipo contro gli emiliani, la Roma di Mourinho resta a punteggio pieno – dopo le vittorie su Fiorentina e Salernitana – e aggancia il Napoli e Milan in testa alla classifica dopo 270 minuti.

Dopo il fischio finale, José Mourinho ha commentato a caldo la vittoria ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il trionfo in un match spettacolare con tante azioni da goal su entrambi i fronti. “Durante la settimana sono stato un bugiardo, anche con me stesso, a dire che non era una partita speciale, cercando di convincermi di questo. Ma era una partita speciale, con un numero speciale per me: era la mia millesima panchina, volevo ricordarmela per tutta la vita. Non volevo una sconfitta, ho mentito a tutti”.

Nel corso dell’intervista il colpo di scena con lo ‘Special One’ che si conferma protagonista in panchina e davanti a microfoni e telecamere. Mourinho ha lasciato il posto ad Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, motivando il suo gesto. “Lasciate parlare lui, deve tornare a Sassuolo”.

OMNISPORT | 13-09-2021 09:48