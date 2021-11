Mourinho: "Meglio vincere così che 5-0"

28-11-2021 20:46

José Mourinho è soddisfatto della prestazione dei suoi dopo la vittoria contro il Torino: “I due loro difensori centrali si abbassano tanto, per noi con due attaccanti non era facile pressare. Dovevamo aspettare l’uscita di Mkhitaryan e Perez. Loro difensivamente sono bravi. Pensavo di poter fare un gol di più e respirare in modo diverso. Ma mi piace tanto vincere così e ho detto ai giocatori negli spogliatoi che mi piace vincere di più così che 5-0: questa è vittoria di sforzo e concentrazione, del gruppo”.

“Non c’erano Cristante e Veretout, Diawara ha fatto partita equilibrata, Mkhitaryan benissimo e Perez, che non ha giocato nella sua posizione, ha fatto bene. Sono molto contento dei giocatori, è una vittoria del gruppo. Abbiamo dominato e controllato contro Genoa e Zorya, oggi è stata una partita diversa ma importante per noi”.

