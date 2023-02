Mourinho: tra Psg e Real Madrid spunta l'amata Inter

Si discute sul futuro del tecnico portoghese della Roma, conteso dalle big. Ma al momento non c'è nulla di concreto

21-02-2023 11:11

Continua a tenere banco il futuro di Josè Mourinho. I rapporti non troppo cordiali con i Friedkin, infatti, lasciano intendere che il tecnico della Roma a fine stagione potrebbe lasciare la panchina giallorossa. E a contendersi l’allenatore, come scrive La Repubblica, nel caso ci sarebbe più di una squadra. Non c’è nulla di concreto, al momento sono rumor, ma Psg e Real Madrid sarebbero pronte ad accogliere lo Special One vista la stima che hanno in lui Campos e Florentino Perez.

E poi c’è un’indiscrezione clamorosa. Un possibile ritorno sulla panchina dell’Inter, dove è sempre un idolo dopo il Triplete conquistato proprio con i nerazzurri di Massimo Moratti.