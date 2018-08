MrWolf: padre e player, sogna un giorno di competere in Europa

Fabio Zaniol, in arte “MrWolf“, è un player di Street Fighter V: ritornato sulla scena del gaming competitivo dopo ben 15 anni, oggi fa parte del team VFL eSport. Il suo personaggio è Necalli, un antico e misterioso guerriero azteco in cerca di anime di potenti combattenti da divorare. “È un gioco di scelte e di basi solide, oltre alle skill del player a volte c’è una situazione di 50 e 50 e lì devi per forza fare una scelta” – ha spiegato.

Ripreso il percorso di gamer con “King of fighter XIII” e amante della competizione, ha scelto poi il picchiaduro targato Capcom. Tra i player più forti con cui si è confrontato nella sua carriera esportiva, ricorda sicuramente il norvegese Arman “Phenom” Hanjani: “Ci ho giocato a Colonia, in Germania… Sono stato anche abbastanza vicino alla vittoria, però è veramente un giocatore solido” – ha commentato.

Ci viene allora spontaneo chiedergli quali siano le doti che un campione di picchiaduro debba avere, e MrWolf sembra non avere dubbi: “Riflessi; lettura; solidità, ma quella la acquisisci piano piano. Poi dipende da giocatore a giocatore: ci sono molti che giocano più sulla difensiva, altri che invece preferiscono l’offesa e quindi rischiano di più. Fondamentale è studiare e capire l’avversario, soprattutto durante i tornei dove sono due partite secche” – ha spiegato.

MrWolf è anche un marito e un papà, quindi conciliare la passione e l’allenamento a Street Fighter con la famiglia può non essere sempre facile. Fabio si dedica al gaming come può, quando riesce anche un paio di ore al giorno. I figli seguiranno le orme del papà? “Mio figlio è già attaccato al pad e ha solo 4 anni e mezzo, sarà la sciagura della mamma (ride). Dipenderà dal talento e dalla voglia che avrà di perseguire questa passione. Per me è libero di fare quello che vuole ovviamente” – ha raccontato.

Guardando al futuro, oltre alla condivisione di questa grande passione con suo figlio, MrWolf spera di trovare uno sponsor più grande, che gli consenta di competere a livello europeo: “Non mi sono rimasti molti anni come player, vorrei mettermi in gioco fino alla fine” – ha concluso.

