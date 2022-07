MSL, Toronto: Bernardeschi sempre più vicino

09-07-2022 17:50

Toronto in MLS potrebbe diventare davvero una piccola colonia italiana Oltreoceano. Dopo gli arrivi già definiti di Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, anche Federico Bernardeschi si sta avvicinando alla franchigia canadese, nonostante abbia ancora 26 anni (è un classe 1994).

Bernardeschi è svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Juventus, gradisce la destinazione statunitense e non c’è, momento, neanche un ostacolo che blocchi l’affare. Anzi, la cessione da parte del Toronto di Pozuelo all’Inter Miami ha spalancato le porte all’arrivo dell’ex Juve e Fiorentina. Questo perchè in MLS qualunque club può avere al limite tre giocatori che vanno oltre il tetto ingaggi, quei Designated Player (DP). Oltre a Insigne e Criscito c’era appunto Pozuelo, che ora però non è più un problema.

L’intermediario è già in Canada per chiudere l’affare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE