Muriel, la Colombia lo lascia a casa per covid

23-01-2022 15:36

Durante la pausa per le nazionali, Luis Muriel resterà a Bergamo perché positivo al covid. La Federazione di calcio colombiana, che in precedenza lo aveva convocato per le qualificazioni mondiali, ha sospeso momentaneamente il giocatore con questa motivazione: “La Federcalcio colombiana informa che il giocatore Luis Fernando Muriel è stato sospeso per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali FIFA Qatar 2022 – si legge nella nota – dopo che il dipartimento medico del suo club, Atalanta, ci ha informato che l’attaccante non è in condizioni di salute ottimali per viaggiare in Colombia. Lo staff tecnico della Nazionale colombiana gli augura una pronta guarigione, sperando che possa tornare alle sua attività il prima possibile”.

OMNISPORT