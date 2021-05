Musetti e Mager, avanti tutta

È un buon inizio quello di Lorenzo Musetti e Gianluca Mager nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid.

Entrambi i tennisti italiani infatti sono riusciti a passare il primo turno grazie a due convincenti vittorie ottenute senza cedere nemmeno un set.

Il diciannovenne carrarese ha battuto il moldavo Radu Albot 6-3, 6-4 facendo la differenza con due break nel primo set (dove è volato sul 5-0 prima di allentare leggermente la pressione) e uno in apertura del secondo: grazie a questa performance il talento classe 2002 affronterà nel prossimo turno uno tra l’australiano Jordan Thompson o lo spagnolo Carlos Taberner.

Più combattuto (almeno nel primo parziale) l’incontro del sanremese che, dopo i due break rifilati al bielorusso Egor Gerasimov, ha avuto bisogno di sette set point per portare a casa il parziale. Nel secondo set invece, grazie ai due break in apertura e chiusura, Mager ha avuto meno patemi strappando così il pass per il secondo turno dove sarà opposto al vincente del match tra Tennys Sandgren e Pierre-Hugues Herbert.

