Musetti: "Non voglio essere trattato come un ragazzino"

“E’ stato un match molto difficile tennisticamente parlando, perché lui mi ha dato molto fastidio venendo a rete, mi toglieva il tempo. Poi c’era parecchio vento e non era facile passare. E poi anche dal punto di vista mentale, per questo suo atteggiamento e per il nervosismo. È stata una vittoria a 360 gradi“. Così Lorenzi dopo la vittoria a Cagliari contro Daniel Evans al tie-break del terzo set che lo ha proiettato ai quarti di finale. “Il rispetto credo sia dovuto anche se ho 19 anni. Ovvio che io non devo mancare di rispetto per primo, ma non mi sembra di averlo fatto. Se lui mi manca di rispetto, resta una mancanza di rispetto anche se ho soltanto 19 anni. Non voglio essere trattato come il giovanotto che viene fuori adesso, perché non è così. Per quello ero un po’ più nervoso del solito“.

OMNISPORT | 08-04-2021 19:44