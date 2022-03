Musetti salva l'Italia, Volandri si commuove

05-03-2022 23:11

È stata molto più difficile del previsto, ma alla fine l’Italia di Coppa Davis ha centrato in Slovacchia l’obiettivo della qualificazione alla fase finale dell’edizione 2022.

A novembre gli azzurri potranno affrontare il girone in casa, a Bologna, grazie al decisivo punto portato da Lorenzo Musetti, al debutto in Coppa Davis e subentrato ad un deludente Lorenzo Sonego nell’ultimo singolare che ha visto il toscano piegare in tre set Norbert Gombos, numero 118 del mondo, dopo aver perso il primo al tie break.

Al termine del match Musetti ha elogiato la forza del gruppo: “In campo ho tirato fuori tutto quello che avevo. Un debutto così potevo solo sognarlo, è stata dura perché c’era caldo, gli slovacchi hanno giocato cinque incontri pazzeschi. Il merito non è mio, sono contento per la reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set, ma siamo un grande gruppo: hanno vinto tutti”.

Addirittura commosso Filippo Volandri: “C’è tanto lavoro dietro questo successo. Musetti è stato bravissimo, esordire alla sua età sul 2-2 è qualcosa di speciale. Complimenti a Sinner, ha dato un grande esempio”.

OMNISPORT