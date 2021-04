Musetti: “Tre cose mi separano da Sinner, ma ci sto lavorando molto”

E’ un momento molto positivo per i due giovani tennisti italiani che hanno iniziato questo 2021 nel migliore dei modi.

Le due stelle della racchetta azzurra, che hanno illuminato nelle ultime settimane il mondo ATP e che puntano a raggiungere il vertice del loro sport sembra che vivano – sportivamente parlando – una sorta di duello a distanza. Diciamo che esiste una sana concorrenza tra i due, alimentata dai risultati eccellenti prima dell’uno e poi dell’altro. Non sono mancati poi una serie di sinceri complimenti prima di Sinner verso Musetti e poi dello stesso Musetti verso l’altoatesino, proprio come riporta Ubitennis.

“Jannik è un giocatore fantastico, gli auguro di arrivare il più lontano possibile già in questo torneo. È un ‘mental player’, un combattente, lo ha dimostrato uscendo vincitore dalla battaglia con Khachanov. Ci accomuna il voler giocare con aggressività, ma ci separano anche tre cose: lui serve e risponde meglio di me, oltre a saper giocare molto bene vicino alla linea. Il mio habitat naturale è qualche metro più indietro, ma ci sto lavorando molto”. Queste le parole del giovane tennista toscano che si sta allenando al massimo per essere al top nei prossimi impegni della stagione.

