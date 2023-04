Musetti verso la sfida con Djokovic: "Per me è un premio"

Dopo il doppo 6 -0 rifilato a Nardi oggi la sfida con il serbo

13-04-2023 10:00

Buone avvisaglie da Musetti, reduce dal 6 a 0 doppio rifilato nel derby azzurro a Nardi.

Oggi così il carrarino sfiderà Novak Djokovic al Masters di Montecarlo: “Sicuramente in questo momento di sfiducia credo sia un premio giocare contro Djokovic in un palcoscenico come questo. Io la prendo come un premio che ho meritato perché ho vinto due match giocando bene e facendo vedere sicuramente il mio tennis che era quello che non sentivo nell’ultimo periodo. Sono contento e orgoglioso di questo. Certo non devo accontentarmi di questo premio devo entrare in campo con la mentalità di battere il n.1 al mondo. Ho già giocato un po’ di volte contro Nole e mi sono servite per capire molte cose sula vita oltre che sul tennis. Domani voglio entrare per batterlo oltre che per fare una bella figura”.

A UbiTennis ha anche parlato del match del 2021 al Roland Garros (6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 e ritiro ). “Nole rimane sempre Nole. E’ ovvio che il passaggio dal veloce alla terra per un come lui che predilige le superfici rapide non sia immediato. Gli ci vorrà del tempo per trovare la sua forma al 100%. Ma lui è il n.1 al mondo ed è sempre il favorito da batter in ogni torneo. Quando sento il nome di Nole mi vengono in mente entrambi i match giocati a Parigi, sia la lezione che ho avuto a fine anno scorso (a Bercy) sia quella nello Slam che è uno dei match più iconici della mia carriera. Domani sarà un’altra storia. Cercherò di portare in campo la stessa aggressività che avevo usato nella partita a Parigi, la stessa variazione di gioco che mi era servita per vincere i primi due set”.