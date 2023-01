Nadal aggiorna i tifosi sulle sue condizioni

26-01-2023 23:45

C’è un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Rafael Nadal. Il tennista spagnolo, uscito al secondo turno degli Australian Open da infortunato nel match contro Mackenzie McDonald, ha svolto infatti degli esami a Melbourne. È stata confermata la lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, come spiegato dallo stesso tennista sui propri canali social.

“I risultati di Melbourne sono stati confermati e le scadenze rimangono le stesse. Abbiamo stabilito i trattamenti da fare e tra tre settimane farò dei nuovi esami per vedere l’evoluzione”, così Nadal. I tempi di recupero per lo spagnolo sono di sei-otto settimane e quasi di sicuro salterà i Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami. Rientro previsto per la stagione sulla tanto amata terra rossa.