Nadal, Master 1000 di Monte Carlo a rischio: il mal di schiena allontana il rientro di Rafa sulla terra rossa

Dalla Spagna giungono voci di una possibile mancata partecipazione di Rafael Nadal al Master 1000 di Monte Carlo per un problema fisico alla schiena

03-04-2024 19:51

Rischia di slittare ulteriormente il rientro in campo di Rafael Nadal, che dopo aver rinunciato a prendere parte ai due Master 1000 statunitensi che compongono il Sunshine Double, potrebbe dover dare forfait anche al primo torneo importante su terra rossa previsto a Monte Carlo, in programma dal 7 al 14 aprile, per un problema alla schiena.

Nuovi problemi fisici per Nadal

Si fanno sempre più insistenti le voci provenienti dalla Spagna su un possibile forfait di Rafael Nadal al Master 1000 di Monte Carlo in programma la prossima settima. La presenza del campione spagnolo nel torneo del Principato, dove risulta ancora iscritto grazie a una wild card, sembra essere stata messa seriamente in pericolo da un dolore agli addominali e, soprattutto, alla schiena che gli impedirebbero addirittura di compiere al meglio il movimento del servizio.

Al momento l’11 volte vincitore del Master di Monte Carlo non ha confermato la notizia, ma proprio l’assenza di comunicazioni in senso opposto o di semplici post sui suoi canali social in vista del torneo fanno pensare al peggio, con i tanti suoi tifosi che rischiano di dover aspettare ancora per vedere il loro idolo tornare a giocare sulla terra rossa, la superficie che più di tutte lo ha incoronato come uno dei più grandi nella storia del tennis.

I tanti forfait di Nadal nel 2024

Quello a Monte Carlo sarebbe l’ennesimo forfait in questa stagione che per Nadal avrebbe dovuto essere quella della rinascita. Rafa, sceso alla posizione n°649 del ranking ATP, infatti ha preso parte a un solo torneo ufficiale nel 2024, ovvero il primo dell’anno a Brisbane, dove dopo aver battuto Dominic Thiem e Jason Kubler si è arreso in tre set a Jordan Thompson. In seguito il maiorchino è stato costretto a rinunciare agli Australian Open e ai primi due Master 1000 stagionali in programma a Indian Wells e Miami. L’ultima sua presenza in campo risale all’esibizione con Carlos Alcaraz disputata il 3 marzo scorso a Las Vegas.

Il calendario di Rafa sulla terra rossa

Per quanto riguarda i tornei sulla terra, oltre che a Monte Carlo Nadal al momento risulta iscritto anche ai tornei ATP 500 di Barcellona (in programma dal 15 al 21 aprile) e al Master 1000 di Madrid (dal 23 aprile al 5 maggio) e, fisico permettendo, quasi sicuramente proverà a partecipare anche agli Internazionali d’Italia (terzo e ultimo master 1000 sul rosso), al suo amato Roland Garros e alle Olimpiadi in programma a Parigi al termine della stagione su erba.