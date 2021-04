Nadal trionfa per la dodicesima volta a Barcellona

Al termine della partita più bella ed emozionante giocata finora nel 2021 Rafael Nadal vince per la dodicesima volta in carriera, dal 2005, a oggi, il torneo di casa a Barcellona battendo dopo 3 ore e 38 minuti di gioco col punteggio di 6-4 6-7 7-5 Stefanos Tsitsipas, al quale ha negato il clamoroso bis del trionfo d Montecarlo.

E’ il successo numero 87 in carriera nel circuito maggiore per il fuoriclasse maiorchino che nel primo set si è trovato sotto 3-1 e poi 4-2 ma con quattro game consecutivi l’ha portato a casa in poco meno di un’ora. Interminabili gli altri due set: nel secondo è ancora Tsitsipas ad andare avanti 3-1 ma Rafa lo rimonta sul 3-3 e sul 5-4 in suo favore e servizio dell’avversario ha due match point ma il greco glieli annulla e poi vince il tie-break per 8-6.

Nel terzo set nessuna palla break fino al decimo game quando la prima a favore di Tsitsipas è un match point ma Nadal lo annulla a sua volta e nel gioco successivo fa il break alla quarta occasione e infine chiude i conti non prima di aver salvato una palla che avrebbe prolungato il set al tie-break. Nadal torna così al numero 2 del mondo riscavalcando il russo Daniil Medvedev mentre Tsitsipas resta al numero 5.

OMNISPORT | 25-04-2021 20:12