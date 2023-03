Nagelsmann ordina: "Contro il PSG non giocheremo per il pari"

Il tecnico del Bayern: "C'è la giusta tensione, non dovremo far arrivare la palla a Mbappé e Messi. Manè? Non sarà titolare".

07-03-2023 22:16

Julian Nagelsmann sa che fare le barricate, per quanto si giochi in Baviera, contro il PSG è tattica insensata: “Non penseremo solamente a difendere l’1-0, spero saremo fortunati e vinceremo ancora. Mbappé e Messi sono una delle coppie più forti al mondo, dovremo fare in modo che non arrivi loro la palla; sono rapidi nei movimenti e si lanciano in profondità scambiandoselo. Abbiamo studiato come fermare Messi, agendo su spazi e linea di difesa. Cercheremo di difendere in ogni situazione, dobbiamo fare meglio del finale a Parigi”.

Il 35enne allenatore bavarese potrà contare, certo non dall’inizio, sulla freccia Sadio Mané, che ha saltato il Mondiale con il Senegal e che ha ritrovato il gruppo da poco: “Si sta riprendendo dall’infiammazione al perona, ma non sarà titolare; siamo felici sia a disposizione, è un’arma preziosa anche a partita in corso”.