Nainggolan, bufera social dopo il messaggio a Dzeko

Il ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan è una delle storie più romantiche del calciomercato estivo 2019. Il centrocampista belga ha lasciato l’Inter dopo una sola stagione, non soddisfacente sul piano del rendimento anche a causa di qualche infortunio di troppo. Arrivato a Milano con grandi aspettative, Nainggolan aveva ritrovato in nerazzurro Luciano Spalletti, il tecnico che lo valorizzò nelle stagioni in giallorosso, ma tutto lasciava presagire che anche l’arrivo alla guida dell’Inter di Antonio Conte valesse la conferma in nerazzurro per Nainggolan, vecchio pupillo del tecnico salentino dai tempi della Juventus.

E invece le cose sono andate diversamente, perché l’ex ct azzurro ha subito messo in chiaro di non voler puntare su Nainggolan, oltre che su Icardi. Dopo qualche contatto con club cinesi, il Ninja ha accettato la proposta dell’ambizioso Cagliari del presidente Giulini, tornando in Sardegna cinque anni dopo la cessione direzione Roma. Proprio la Roma è però rimasta nel cuore di Nainggolan, che nella serata di venerdì non ha fatto mancare la propria approvazione al rinnovo di Edin Dzeko con i giallorossi.

"Ben fatto” il commento al post della società giallorossa da parte di Nainggolan su Instagram. Due parole che non sono piaciute ai tifosi dell’Inter, la società che maggiormente si era interessata a Dzeko.

Tifosi che si sono scatenati con insulti di ogni tipo a carico di Nainggolan, evidentemente già uscito dai cuori del popolo interista. Il belga non si è però certo perso d’animo, rispondendo subito ai contestatori, sempre a mezzo social: “Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato… Mi fa ridere questa cosa" la pronta risposta del centrocampista, che per non farsi mancare nulla ha pubblicato anche una Instagram Story contenente un altro complimento per Dzeko: "Edin, resti il migliore per me” ha scritto il centrocampista. Appuntamento a Inter-Cagliari…

SPORTAL.IT | 17-08-2019 16:23