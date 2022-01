Nani stregato dall'Italia: "La Serie A è il top"

16-01-2022 19:13

Centoquindici secondi per essere decisivo.

L’impatto di Luis Nani sulla realtà-Venezia non poteva essere migliori. Il portoghese ex Manchester United e Lazio ha offerto a David Okereke l’assist per il gol dell’1-1 nella partita contro l’Empoli, appena un minuto e 55 secondi dopo il suo ingresso in campo all’esordio con la maglia arancioneroverde.

Il campione d’Europa 2016 con il Portogallo, tornato a giocare in Serie A dopo 1337 giorni (la sua ultima presenza, con la Lazio, risaliva al 20 maggio 2018), non è comunque bastato al Venezia per tornare al successo dopo otto partite, ma l’attaccante, 35 anni, è parso raggiante al termine della partita ai microfoni di ‘Dazn’:

“È stato un buon inizio. La squadra ha fatto una buona partita, ma potevamo vincere. Prendiamo il punto, ma la strada è lunga”.

Nani è entusiasta per il ritorno in Italia: “Non avevo fatto tanti allenamenti, mon sono al meglio, ma quando vuoi fare qualcosa di buono, il modo lo trovi. La Serie A è il campionato più bello che c’è”.

OMNISPORT