Napoli a caccia del sostituto di Manolas: sul taccuino Bremer, Lucumì e Mina

17-12-2021 13:39

Un addio improvviso ma nell’aria da tempo, di quelli su cui le sensazioni difficilmente ingannano. Tra Manolas e il Napoli è finita ancor prima che il mercato invernale iniziasse, col greco tornato in patria tra le fila dell’Olympiakos.

Un divorzio che apre una falla nella rosa a disposizione di Spalletti, visto che ora c’è da colmare la casella lasciata vuota dall’ex Roma in difesa. E i nomi sul taccuino del ds Giuntoli, non mancano.

In primis quello del torinista Bremer , che come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’ è blindato dalle parole di Cairo che non intende privarsene a gennaio. Il contratto del brasiliano in scadenza tra 18 mesi, però, alimenta scenari legati a un possibile addio con annessa pista Napoli, club da tempo sulle sue tracce.

Bremer ma non solo, perchè sullo sfondo compaiono Felix Uduokhai (Augusta) e Davinson Sanchez (Tottenham) o l’eventuale rientro alla base di Luperto dall’Empoli, mentre la ‘Gazzetta dello Sport’ pone sotto la lente altri due profili: quello di Yerry Mina ad esempio, colombiano di proprietà dell’Everton ed ex Barcellona, per il quale si valuta un prestito con diritto di riscatto. Un altro identikit che intriga, inoltre, corrisponde al nome del classe ’98 Jhon Lucumí, anch’egli colombiano come Mina ma mancino di piede e in grado di agire anche da terzino sinistro.

Il post Manolas è iniziato, gli azzurri sfogliano la margherita in vista di gennaio.

OMNISPORT