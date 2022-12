22-12-2022 12:30

Le due amichevoli sostenute dal Napoli al Maradona hanno seminato un po’ di preoccupazione nei tifosi azzurri. Kvaratskhelia e compagni si sono arresi prima al Villarreal (2-3), poi al Lille (1-4). Due avversarie più avanti nella preparazione, visto che sia in Spagna che in Francia la ripartenza avverrà in anticipo rispetto all’Italia. Ma pur sempre due sconfitte, la seconda anche pesante nel punteggio, quando alla ripresa del campionato mancano meno di due settimane.

Kvaratskhelia pronto al rinnovo col Napoli

I supporter del Napoli ai ko non sono più abituati e, nonostante le attenuanti non manchino (carichi di preparazione, assenze pesanti, differenza di gamba con le avversarie), non hanno nascosto sui social i propri timori in vista di gennaio. A riportare buonumore e ottimismo, però, ci hanno pensato le anticipazioni di mercato, riguardanti proprio Khvicha Kvaratskhelia. Per il georgiano è pronto l’adeguamento di contratto, con conseguente prolungamento dello stesso fino al 2028.

L’agente di Kvara è atteso in Italia a giorni

Se ne parlerà nel corso di un incontro fissato per l’inizio di gennaio con il suo agente, come rende noto il super esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter: “L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, raggiungerà in volo l’Italia alla fine di dicembre. Sarà a San Siro per Inter-Napoli. Previsto all’inizio di gennaio un meeting con il Napoli e con l’intermediario Zaccardo per il rinnovo con adeguamento di stipendio”.

Perché De Laurentiis ha affrettato i tempi

Nell’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport sono illustrate le motivazioni che hanno indotto Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli ad affrettare i tempi: “Lo scenario, prima che una vera e propria trattativa sia stata imbastita, lascia pensare che si andrà verso un raddoppio dell’attuale ingaggio di 1,2 milioni di euro. Un riconoscimento a Kvara e al tempo stesso una mossa preventiva del Napoli che in questo modo blinda il suo gioiello evitando, non solo con una lunga durata ma anche portandolo a guadagnare cifre importanti che in qualche modo allontanino quelle offerte da far girare la testa, che le big inglesi e spagnole potrebbero proporre”.