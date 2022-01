Napoli, accelerata per Mathias Olivera: può arrivare subito

22-01-2022 09:17

Napoli attivissimo sul mercato. Dopo l’arrivo in prestito di Axel Tuanzebe dal Manchester United, il ds Giuntoli è al lavoro per regalare un’altra pedina a Luciano Spalletti. In standby i colloqui con l’Ajax per Nicolas Tagliafico, l’argentino è stato superato nelle preferenze degli azzurri dall’uruguaiano Mathias Olivera del Getafe.

Per l’esterno sinistro classe ’97, a scadenza di contratto nel 2025, è pronta un’offerta da 10-11 milioni complessivi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Già opzionato per la prossima stagione, Olivera potrebbe arrivare in anticipo a Napoli in virtù delle proprie caratteristiche da jolly di fascia, con spiccate qualità offensive, che lo rendono utilizzabile tanto da esterno basso di una linea a quattro come da trequartista mancino nel 4-2-3-1 di Spalletti.

OMNISPORT