Napoli: ADL spinge per giocare domenica, Ferlaino commosso incorona il “nuovo Padreterno”

Domani De Laurentiis incontrerà il Prefetto Palomba per poi chiedere alla Lega Calcio di giocare la gara con la Salernitana in contemporanea con Inter-Lazio. L’ex presidente elogia Spalletti

25-04-2023 09:58

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rendere ancora più speciale la conquista dello scudetto per i tifosi del Napoli. Il presidente del club partenopeo spinge per spostare la gara tra Napoli e Salernitana a domenica 30 aprile, in contemporanea con Inter-Lazio, partita dal cui esito dipende l’aritmetica vittoria del campionato da parte della squadra di Luciano Spalletti. Intanto l’ex presidente Corrado Ferlaino incorona il tecnico toscano: “È un padreterno”.

De Laurentiis vuole Napoli-Salernitana di domenica

Per i tifosi del Napoli festeggiare la vittoria aritmetica dello scudetto insieme alla squadra, al Diego Armando Maradona, al termine della prossima partita con la Salernitana sarebbe molto più emozionante che farlo davanti alla tv il giorno seguente, quando al Meazza si giocherà Inter-Lazio, partita da cui dipende il successo matematico degli azzurri: sarà scudetto, infatti, soltanto se i biancocelesti non andranno oltre il pari a San Siro. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis sta lavorando per far disputare le due partite in contemporanea.

Napoli-Salernitana, De Laurentiis incontra il Prefetto

Secondo il Corriere della Sera De Laurentiis vorrebbe lo spostamento della partita a domenica, in contemporanea con Inter-Lazio, richiesta che è sostenuta anche dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba, il cui peso potrebbe essere decisivo presso la Lega Calcio. Domani è previsto un incontro in Prefettura sull’ordine pubblico in vista di un week end che, come anticipato dalla festa all’aeroporto di Capodichino nella notte tra domenica e lunedì, si annuncia infuocato: ADL e Palomba discuteranno appunto dell’opportunità di chiedere lo slittamento dell’incontro.

La Lega Calcio, dal canto suo, sarebbe contraria anche perché il calendario prevede che il Napoli giochi a Udine martedì sera: se Napoli-Salernitana si giocasse di domenica gli azzurri avrebbero dunque un solo giorno di riposo tra le due gare.

Napoli, Spalletti “un Padreterno” per Ferlaino

Mentre De Laurentiis è al lavoro, l’ex presidente Corrado Ferlaino tesse l’elogio di tutto il Napoli, dalla società alla squadra. Intervistato dal Corriere dello Sport, il patron che portò Diego Armando Maradona in azzurro elogia in particolare Luciano Spalletti, per cui sceglie parole importanti. “Il Napoli ha venti-venticinque fuoriclasse, li metto tutti sullo stesso piano, e un Padreterno – ha dichiarato Ferlaino -. Il Padreterno è Spalletti, che ha costruito una macchina perfetta. Una squadra senza difetti. Indimenticabile. Meravigliosa. Ha convinto tutti, nessuno escluso, a credere in quel calcio. Lo ha diffuso in questi mesi di campionato durante i quali ha garantito il divertimento ai tifosi del Napoli e per me anche a chi è esclusivamente appassionato di calcio”.

Secondo Ferlaino De Laurentiis deve fare di tutto per trattenere il tecnico e il d.s. Cristiano Giuntoli per aprire un ciclo vincente. “Con Spalletti in panchina dico che è possibile. E con Giuntoli ancora – conclude Ferlaino -. Io non pensavo fossero così bravi, non potevo saperlo. So che nessuno ci credeva ad agosto, magari neanche io. Ma l’hanno fatta veramente grossa, un capolavoro”.