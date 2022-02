Napoli: Anguissa verso il forfait per Cagliari

18-02-2022 13:06

Non arrivano notizie particolarmente confortanti su Frank Anguissa per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Il centrocampista è uscito anzitempo ieri sera dal match contro il Barcellona al Camp Nou a causa di risentimento all’adduttore sinistro e sarà sottoposto in giornata agli esami strumentali per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero.

Questo è quanto viene riportato da Sky: “Con ogni probabilità sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati lunedì alle 19 a Cagliari. Anguissa ha subito un infortunio simile lo scorso 22 novembre, in occasione della partita di San Siro con l’Inter. Anche in quel caso, fu l’adduttore sinistro a cedere, costringendo il centrocampista ai box per una ventina di giorni”.

OMNISPORT