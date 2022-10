14-10-2022 12:57

Brutte notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti, che perdono per almeno due settimane un titolarissimo come Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese si è procurato uno stiramento durante la partita di Champions League contro l’Ajax, che lo metterà ko sicuramente per le gare di campionato contro il Bologna e la Roma.

“Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate”, è il comunicato del club azzurro.