Napoli, Auriemma lancia l’accusa ma i social lo demoliscono

La sconfitta del Napoli pesa. La squadra di Rino Gattuso si è arresa in casa al Sassuolo subendo la prima sconfitta in campionato. Un passo falso netto quello dell’undici napoletano che vede in questo modo decisamente ridimensionate le sue ambizioni per il campionato. E’ il Sassuolo che vola in solitaria verso il secondo posto mentre il Napoli resta a guardare a distanza.

E’ evidente che i partenopei devono ancora sistemare molte cose prima di poter ambire a un ruolo da protagonisti. Ancora troppe le disattenzioni e sopratutto “l’ottovolante” di prestazioni. Dopo la gara con l’Atalanta vinta con pieno merito, il Napoli è passato attraverso la sconfitta casalinga con l’AZ, le vittorie in trasferta con Benevento e Sociedad, per poi perdere di nuovo in casa con il Sassuolo. E in questa ultima occasione c’entra poco il direttore di gara.

L’accusa di Auriemma

La pensa diversamente il giornalista e tifoso Raffaele Auriemma che sui social commenta così il ko del team di Gattuso: “Adesso siamo tutti già felici perché nella notte del San Paolo, dove il Napoli ha perso meritatamente e ripeto meritatamente, si è risvegliato il Var, quel var assopito addormentato e quasi mai utilizzato. E’ stato rimesso in scena in occasione del calcio di rigore per il Sassuolo. Ma su quella trattenuta su Osimhen lanciato, il Var si sarà spento o Mariani non è voluto intervenire, io sono molto malizioso e chissà che questi non siano gli effetti dovuti all’Asl 1 e l’Asl2 Napoli”.

La rabbia dei social

Le parole del giornalista e tifoso azzurro non sono piaciute ai social con tanti tifosi di diverse squadre che lo hanno attaccato: “Una volta e dico una – dice Ivan – ammetti la sconfitta. Per imparare a vincere bisogna imparare a perdere”. Mentre Giacomo è ancora più netto: “Ma questo soggetto lo pagate o ve lo hanno assegnato i servizi sociali?” Con domanda rivolta a Mediaset.

E c’è chi tira ancora in ballo la famosa decisione di non giocare la gara con la Juventus. Per alcuni tifosi i risultati positivi del Napoli sono arrivati solo in relazione all’opportunità di lavorare in ritiro con più giocatori mentre le altre squadre hanno dovuto mandare i propri in nazionale.

SPORTEVAI | 02-11-2020 08:53