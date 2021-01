Napoli avanti in Coppa: ma sui social è bufera

Il Napoli vince ma non convince di certo. La formazione azzurra fa una fatica tremenda per battere 3-2 l’Empoli ma di certo non convince soprattutto in fase difensiva dove i partenopei soffrono tantissimo la vivacità degli avversari. Ma sui social non si parla solo di calcio, ma soprattutto della decisione dell’ASL di Napoli che ha messo in quarantena tre giocatori, il tecnico e un massaggiatore del team toscano.

Il talento recuperato

Tra le note positive della gara di Coppa Italia c’è senza dubbio Hirving Lozano. Il giocatore messicano continua a fare bene ogni volta che viene chiamato in causa. Anche contro i toscani, il giocatore è stato tra i migliori in campo nella squadra di Gattuso. “A me quello che più dava fastidio dei giudizi dell’anno scorso su Lozano è che lo definivano scarso. Non dicevano fuori forma o non ambientato, dicevano proprio che questo era scarso”. Anche Linù elogia il messicano: “Non smetterò mai di tessere le sue lodi. Soprattutto per aver sempre creduto in lui, quando era troppo semplice dargli del brocco. Lozano calciatore clamoroso”.

Il caso Asl

La notizia arriva poco prima dell’inizio della gara. L’Asl Napoli1 mette in isolamento tre calciatore dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazzinieri in quanti erano stati a stretto contatto con un positivo. Una decisione quella dell’ASL che ha scatenato immediatamente i tifosi sui social. “Se poi non hanno contratto il Covid cosa succede? Rifacciamo la partita? La Figc permette una cosa del genera, ma stiamo scherzando, tutte con il Napoli succedono”.

Sono tanti i tifosi arrabbiati per questa situazione come Nick che scrive: “Ringraziamo il Coni per avergli permesso di fare ciò che vogliono e falsare campionato e Coppa. Juve e Milan sono state a contatto con positivi fino al giorno prima, non avrebbero dovuto giocare con questo sistema”.

La delusione dei tifosi

Il Napoli riesce a passare il turno ma di certo non ha convinto neanche nella gara di Coppa Italia contro l’Empoli. Per i tifosi sono troppe le occasioni concesse alla squadra toscana in un match che doveva essere chiuso prima dagli azzurri che hanno subito troppo. E Imma ha un consiglio: “Non hai ancora dimostrato il tuo talento? Hai voglia di fare un eurogol? Non fai una grande paura da tempo? Vieni a giocare contro il Napoli e vedrai che gli azzurri tireranno fuori le tue doti più nascoste”.

SPORTEVAI | 13-01-2021 19:42